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حوادث

ضبط شخص انتحل صفة موظف بجهة سيادية للنصب على المواطنين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة موظف بجهة سيادية للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القليوبية ، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضايا "تبديد") بإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات السيادية بالبلاد وإستغلال تلك الصفة المزعومة فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى وقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم خلافًا للحقيقة.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (2) كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات السيادية بالبلاد بصفة موظف بتلك الجهة باسم منتحل وصورة المتهم (مزورين بالكامل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن القائم على تزوير الكارنيهات أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية).. جار ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

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