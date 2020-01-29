تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة موظف بجهة سيادية للنصب على المواطنين.





وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القليوبية ، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضايا "تبديد") بإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات السيادية بالبلاد وإستغلال تلك الصفة المزعومة فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى وقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم خلافًا للحقيقة.



