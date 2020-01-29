AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ذبح صديق طفولته.. حبس سائق قتل مسجل خطر بالعمرانية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:01 ص
حبس سائق قتل مسجل
حبس سائق قتل مسجل خطر بالعمرانية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة ذبح صديقه لخلاف مالي بينهما.

وقررت النيابة بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة بالإضافة للانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثه شخص داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة له معلومات جنائية  بكامل ملابسها مصاب بجرح ذبحي بمنتصف الرقبة وجرح قطعي أسفل معصم اليد اليسرى وبسؤال والدة المجني عليه ربه منزل 42 سنة مقيمة دائرة القسم أفادت بأنها توجهت لزيارة نجلها بالشقة محل البلاغ عثرت عليه جثه هامدة وتبين لها عدم وجود هاتفه المحمول.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونجحت تحريات العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة في تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق 23 سنة سابق اتهامه في قضيتين سلاح وسرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم والهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه "صديق الطفولة " ولوجود خلافات ماليه حيث توجه للمجني عليه بمسكنه وبحوزته سلاح ابيض "كتر" بقصد إجباره على سداد المبلغ المالي 2000 جنيه، الذي اقترضه منه فحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام خلالها بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض واستولى على هاتفه وفر هاربًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكبل اليدين والقدمين.. الأمن العام يحرر رجلا عربيا بعد خطفه واحتجازه.. تسببوا فى كارثة.. سقوط 7 متهمين فى حريق خط بترول ايتاى البارود

بسبب المخدرات | مقتل عامل بالغربية والأمن العام يضبط الجناة

حبس عاطل وعامل قتلا شابا سعوديا فى القاهرة

الداخلية في يوم.. حقيقة نقل إسراء عبد الفتاح إلى مستشفى السجن.. وكشف لغز العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته بالجيزة

قتلته علشان علاقته بزوجتى.. المتهم بقتل مزارع في الإسماعيلية يعترف بتفاصيل الواقعة

بائعة شاي و3 رجال.. استعانت بـ طليقها وعشيقها للتخلص من زوجها في الجيزة

ترشيحاتنا

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

لو فات وقت الفجر فأيهما يصلى أولا الفرض أم السنة؟

نصائح بسيطة للوقاية من فيروس كورونا القاتل

التضامن تكشف مفاجأة في واقعة تعرض فتاة للضرب فى دار أيتام العاشر من رمضان

وليد سليمان يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك لضمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور