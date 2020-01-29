ذبح صديق طفولته.. حبس سائق قتل مسجل خطر بالعمرانية

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة ذبح صديقه لخلاف مالي بينهما.





وقررت النيابة بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة بالإضافة للانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة.





كان تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثه شخص داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة له معلومات جنائية بكامل ملابسها مصاب بجرح ذبحي بمنتصف الرقبة وجرح قطعي أسفل معصم اليد اليسرى وبسؤال والدة المجني عليه ربه منزل 42 سنة مقيمة دائرة القسم أفادت بأنها توجهت لزيارة نجلها بالشقة محل البلاغ عثرت عليه جثه هامدة وتبين لها عدم وجود هاتفه المحمول.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونجحت تحريات العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة في تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق 23 سنة سابق اتهامه في قضيتين سلاح وسرقة بالإكراه.





وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم والهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .



