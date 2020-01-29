انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة مقتل إحدى الفتيات بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.





البداية عندما تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من "تاجر خردة - مُقيم بدائرة المركز" بغياب "ابنته، ١١ سنة" عن منزلهما، والعثور فى وقت لاحق على جثتها موضوعة داخل جوال بمنطقة المقابر بدائرة المركز موثوقة اليدين والقدمين.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك محل بقالة - مُقيم بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها).





عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من والد المجنى عليها لوجود خلافات مالية بينهما حول بيع منزل.





وأكد المتهم عقده العزم على قتل ابنة تاجر الخردة، وأنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليها بالشارع محل إقامته، وقام باستدراج المجنى عليها لداخل منزله بزعم مساعدته فى نقل بعض البضائع وأجهز عليها وقام بخنقها فأودى بحياتها، وقام بتوثيق يديها وقدميها ووضعها بداخل الجوال.





وبعد ذلك، استعان بأحد الأشخاص "سائق توك توك" لنقل الجثة باستخدام "التوك توك" قيادته عقب إيهامه بنقل بعض المخلفات من منزله إلى منطقة العثور على الجثة.





بمواجهة سائق "التوك توك" أقر بسابقة قيامه بتاريخ الواقعة بالاتفاق معه على نقل بعض المخلفات من منزله وإلقائها في منطقة العثور ونفى علمه بواقعة القتل أو بوجود الجثة ضمن تلك المخلفات.





تم بإرشاد المتهم ضبط المستلزمات التى كانت بحوزة المجنى عليها وقت ارتكاب الواقعة داخل مسكنه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.