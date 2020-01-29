AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة مقتل إحدى الفتيات بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من "تاجر خردة - مُقيم بدائرة المركز" بغياب "ابنته، ١١ سنة" عن منزلهما، والعثور فى وقت لاحق على جثتها موضوعة داخل جوال بمنطقة المقابر بدائرة المركز موثوقة اليدين والقدمين.

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك محل بقالة - مُقيم بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من والد المجنى عليها لوجود خلافات مالية بينهما حول بيع منزل.

وأكد المتهم عقده العزم على قتل ابنة تاجر الخردة، وأنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليها بالشارع محل إقامته، وقام باستدراج المجنى عليها لداخل منزله بزعم مساعدته فى نقل بعض البضائع وأجهز عليها وقام بخنقها فأودى بحياتها، وقام بتوثيق يديها وقدميها ووضعها بداخل الجوال.

وبعد ذلك، استعان بأحد الأشخاص "سائق توك توك" لنقل الجثة باستخدام "التوك توك" قيادته عقب إيهامه بنقل بعض المخلفات من منزله إلى منطقة العثور على الجثة. 

بمواجهة سائق "التوك توك" أقر بسابقة قيامه بتاريخ الواقعة بالاتفاق معه على نقل بعض المخلفات من منزله وإلقائها في منطقة العثور ونفى علمه بواقعة القتل أو بوجود الجثة ضمن تلك المخلفات.

تم بإرشاد المتهم ضبط المستلزمات التى كانت بحوزة المجنى عليها وقت ارتكاب الواقعة داخل مسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصاحب الخائن.. الداخلية تكشف غموض خطف عاطل بدائرة المنصورة

سلف ودين بخدعة الآثار .. ضبط 5 أشخاص اختطفوا تاجرا وطلبوا فدية

حوادث اليوم.. قفز من شرفة الشقة.. ضبط شخصين احتجزا آخر ووقّعاه على إيصالات أمانة بالإكراه.. سلف ودين بخدعة الآثار .. ضبط 5 أشخاص اختطفوا تاجرا وطلبوا فدية

كشف غموض العثور على جثة طالب بالدقهلية

ضبط 2 من مرتكبى محاولة سرقة تاجر ذهب وإصابته برش خرطوش

حبس المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته فى مصرف بالبحيرة

ترشيحاتنا

بكلمات مؤثرة.. أصالة توجه رسالة لتوأميها

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي

تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو

تعليم القاهرة يزف بشرى سارة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. تفاصيل

الإمارات تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

متابع يحرج أصالة بسبب صورة أولادها من طليقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»