محافظ بني سويف يتفقد منظومة الصرف بمنطقة بياض

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية،والتعرف على مستجدات تنفيذ المشروع، الذي سوف يسهم بشكل نهائي في حل مشكلة مزمنة وضعت لها المحافظة تصور وخطة متكاملة لتوفير الحلول والبدائل لها من خلال الدراسة والحلول العلمية.

وتجول المحافظ داخل مكونات المشروع،واستمع لعرض موجز عن مراحل التنفيذ،حيث أوضح مسؤولو شركة مياه الشرب "المشرفة على التنفيذ"،أنه تم انتهاء المرحلة الأولى وافتتاحها بتكلفة 45 مليون جنيه،والتي تضمنت تنفيذ حل عاجل وسريع للسيطرة على المشكلة،حيث تم إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر،ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدانا طبقا للكود المصري،وذلك بزراعة نباتات وأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة التي تتميز بقيمة إقتصادية كبيرة في عدد من المجالات وهو ما يمثل قيمة مضافة أخرى ستسفر عنها الحلول التي نفذتها المحافظة لمواجهة مشكلة المزمنة كانت لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمناطق السكنية القريبة منها.

فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة بتكلفة 164 مليون جنيه ،والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية ،حيث تم إسناد الأعمال للهيئة العربية للتصنيع،لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف ،إذ بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 40%.





وناقش المحافظ مع مسؤولى شركة المياه والمنطقة الصناعية الخطوات التي تم تنفيذها لتسريع وتيرة العمل في المرحلة الثانية، ،خاصة فيما يتعلق باستبدال الجزء المتداخل من الغابة الشجرية،"والذي توجد به خطوط كهرباء وانحدار"مع مساحة الـ 628 فدانًا المخصصة للتوسعات المستقبلية لمنطقة بياض العرب الصناعية.

حيث أوضح رئيس شركة المياه،أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع هيئة التنمية الصناعية،وبعد المعاينة ودراسة الوضع على الطبيعة،فقد تم الاتفاق على استبدال جزء الغابة المتداخل مع منطقة التوسعات ،بنظام المقايضة من خلال استبدال هذا الجزء من مساحة التوسعات واستقطاع مساحة مماثلة بديلة لها من مساحة 2700 فدان التي تمثل امتداد الغابة الشجرية ،مشيرًا إلى أنه تم تحديد احداثيات بالتعديلات التي تم الاتفاق عليها وجاري التنسيق بين مكتب الاستثمار لتوقيعها على خريطة جديدة، وإرسالها لهيئة التنمية الصناعية لتعديل قرار تخصيص بالوضع الجديد.

رافق المحافظ خلال زيارته كل من : اللواء أحمد الصحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، والأستاذ رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.