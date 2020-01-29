مهرجان أسوان لأفلام المرأة يمنح السفيرة ميرفت التلاوي جائزة نوت للإنجاز

استحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.





واختارت إدارة المهرجان السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى الدولي تبنت اقتراح الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974 والذي أعطى حماية خاصة للنساء والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.





كما تولت رئاسة المؤتمر الذي أصدر إعلان الأمم المتحدة حول مكافحة العنف ضد المرأة عام 1992، وعلى المستوى المحلي ساهمت خلال عملها كوزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية في تخصيص خط ائتمان لتسهيل حصول المرأة الريفية والفقيرة على القروض المالية من بنك ناصر الاجتماعي، وإصدار بطاقات تحقيق شخصية للنساء الفقيرات مما يسهل حصولهن على العديد من الخدمات.



