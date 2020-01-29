رئيس فودافون: شعارنا كما هو وسنستمر بلوننا الأحمر

قال إلكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر، إن شكل فودافون سيظل كما هو بعد تعاقدها مع شركة stc السعودية.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن شكل وعلامة فودافون ستظل كما هي، حتى شعارها باللون الأحمر سيستمر كما هو.



