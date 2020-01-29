رئيس فودافون: شعارنا كما هو وسنستمر بلوننا الأحمر

قال إلكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر، إن شكل فودافون سيظل كما هو بعد تعاقدها مع شركة stc السعودية.
وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن شكل وعلامة فودافون ستظل كما هي، حتى شعارها باللون الأحمر سيستمر كما هو.
وقال إن هذه الاتفاقية لفودافون مصر تتضمن الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.
وقال إن شركة فودافون العالمية تعتزم الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.