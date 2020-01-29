الزمالك يتعاقد مع مدرب أحمال بسبب الأهلي والترجي

وتلقى مسئولو النادي عدد من السير الذاتية لمدربين أحمال من مختلف الجنسيات للمفاضلة بينهم واختيار الاسم الأفضل للانضمام إلى الفريق. ويأتي هذا القرار بسبب هبوط المستوى البدني لعدد من اللاعبين في المواجهات الماضية وعدم القدرة على استكمال اللقاءات لنهايتها بنفس الشكل والمخزون البدني.

ويرى المجلس الأبيض أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة ومصيرية في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال شهر فبراير سواء السوبر الافريقي أو مواجهتي الأهلي في السوبر المصري وبطولة الدوري في فترة زمنية قصيرة وضرورة الحاجة إلى معد بدني حتى يؤدي الفريق بكامل قوته في تلك المواجهات الصعبة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بالأمس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك التعاقد مع مدرب أحمال جديد في الفريق بداية من شهر فبراير المقبل.