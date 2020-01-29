دولة تحولت مسرحا لتصفية الحسابات والحروب بالوكالة.. أبوالغيط: أوضاع العراق تثير الانزعاج

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي. قال، الأمين العام لـ، إن الأوضاع فيتُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي.





الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجًا من الأزمة، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنبا لانزلاق البلاد الي اوضاع سيئة. وشددعلى أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجًا من الأزمة، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنبا لانزلاق البلاد الي اوضاع سيئة.





الشأن العراقي قد أوصلت البلد الي حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراعٍ لاطراف اقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحًا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة. واعتبر الأمين العام للجامعة أن التدخلات الخارجية فيقد أوصلت البلد الي حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراعٍ لاطراف اقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحًا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة.





وناشد أبو الغيط العراقيين، بجميع أطيافهم وضع مصلحة العراق أولًا، والسعي الي مُعالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدا أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قِبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.