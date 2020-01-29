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أخبار العالم

دولة تحولت مسرحا لتصفية الحسابات والحروب بالوكالة.. أبوالغيط: أوضاع العراق تثير الانزعاج

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:47 م
مشهد من الصراعات
مشهد من الصراعات في العراق
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قسم الخليج
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجًا من الأزمة، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنبا لانزلاق البلاد الي اوضاع سيئة.

واعتبر الأمين العام للجامعة أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي قد أوصلت البلد الي حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراعٍ  لاطراف اقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحًا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة.

وناشد أبو الغيط العراقيين، بجميع أطيافهم وضع مصلحة العراق أولًا، والسعي الي مُعالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدا أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قِبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.
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