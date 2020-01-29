خناقة وتشابك بالأيدي في تدريبات بايرن ميونخ .. صور

شهدت تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة بعد أن دخل إثنان من نجمي الفريق البافاري في شجار وصل إلى الإعتداء بالإيدي ليتدخل باقي اللاعبين لحل الأزمة.





ودخل جيروم بواتينج وليون جوريتسكا في شجار حاد ليصل إلى حسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، وقام بواتينج بضرب جوريتسكا بيده، وسارع ليفاندوفسكى لفك الشجار وركض أيضًا المدير الفنى هانز فليك الذي قام بسحب بواتينج والتحدث معه، ليفاندوفسكى وفليك ومولر وقفوا بوجه بواتينج.





وحسب ما نشرته الصحيفة الإلمانيه فإن لن تقع أي عقوبات على الثنائي حيث أنتهي الأمر في نفس الوقت بعد أن تدخل توماس مولر ووجه اللوم إلى جوريتسكا.





ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 39 نقطة، خلف لايبزج صاحب الصدارة برصيد 40 نقطة.







