الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لـ حصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل.



