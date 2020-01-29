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حوادث

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بتهمة الرشوة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:37 م
القبض على رئيس الوحدة
القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم
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ابراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لـ حصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل. 

وتبين أن المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحالات داخل المناطق السكنية، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.
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