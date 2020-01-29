انهيار أجزاء من عقار 5 طوابق في الإسكندرية.. والحي يجلي السكان.. صور

شهد حي غرب الإسكندرية مساء اليوم انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق بمساكن القباري، دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلاء العقار بالكامل من السكان دون المنقولات.





تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بمساكن القباري 10 بلوك 1، وانتقل اللواء هشام كمال، رئيس الحي ومسئولو الإدارة الهندسية إلى موقع الحادث.









وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى وأربعة طوابق علوية وسقوط سقف شقة بالطابق الرابع علوي رقم 42، وذلك دون حدوث أي إصابات.







وأوضح اللواء هشام كمال، أن العقار مكون من 10 شقق بالطابق الواحد وصادر له قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برقم 140 لسنة 2015، إلا أن السكان لم يقوموا بتنفيذه، مضيفا أنه أصدر قرارا بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات.



