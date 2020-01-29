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محافظات

غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:23 م
غلق 6 مخازن بمكابس
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للإسراع بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الحازمة والشديدة حتى تؤدى منظومة النظافة الجديدة ثمارها المرجوه ليشعر بها الشارع الأسوانى فى أقرب وقت ممكن .

وفى هذا الإطار قامت حملة مكبرة شارك فيها العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى نائب رئيس المدينة والمشرف على منظومة النظافة ، بجانب قوات من فرقة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله .
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وقامت الحملة بمداهمة بعض المخازن التى يتم تشغيل المكابس فيها لجمع وفرز وكبس المخلفات الناتجة من أعمال جمع النباشين لها وهو الذى يؤدى بدوره إلى إنتشار القمامة حول الصناديق والحوايات بشكل يؤثر على البيئة والصحة العامة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الحملة التى تمت أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات لـ 6 مخازن تضم مكابس للمخلفات وسيتم إصدار قرارات غلق وتشميع لها .

وشدد المحافظ على أنه سيتم تنظيم حملات مداهمة أخرى على المدينة ستقوم بإجراءات أشد قسوة لردع بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يتسببوا فى تشوية المنظر الجمالى للمدينة حيث سيتم مصادرة كافة المعدات والمكابس نهائيًا مع غلق هذه المخازن وتشميعها بالشمع الأحمر مع إحالة أصحابها إلى النيابة العامة .
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد
غلق 6 مخازن بمكابس النباشين ومصادرة المعدات في أسوان.. شاهد
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