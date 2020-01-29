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رياضة

الدوري المصري.. أنطوي والجباس يقودان هجوم بيراميدز أمام نادي إف سي مصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:12 م
محمد رشاد
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيلة الذي يواجه نظيره نادى مصر فى المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري
 
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
 
حراسة المرمى: مهدي سليمان 
 
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - علي جبر - رجب بكار 
 
خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد 
 
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس 
 
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
 
أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - حسام غانم - إبراهيم عادل
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