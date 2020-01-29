كورونا يهدد إقامة السوبر المصري فى الإمارات

تترقب الجماهير المصرية عن كثب مباراة السوبر المصري التى تجمع بين النادي الأهلي بطل الدورى الممتاز وغريمه التقليدى نادي الزمالك بطل كأس مصر المقرر إقامتها بعد خمسة عشر يوما فى دولة الإمارات.





فور إعلان دولة الإمارات عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الخطير قادمة من إحدى المدن الصينية ثارت تساؤلات حول مصير إقامة مباراة السوبر المصري سواء فى الإمارات أو نقلها من الدولة الشقيقة حفاظا على سلامة لاعبي قطبي الكرة المصرية.





صدى البلد يلقى الضوء على مصير لقاء السوبر المصري وإقامته فى الملاعب الإماراتيه من عدمه.





الإمارات تعلن





أكّدت وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات اليوم الأربعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تم اكتشافها في أسرة صينية مكونة من أربعة أفراد ثبت فيما بعد اصابتهم جميعا وقالت إن جميع أفراد الأسرة في حالة مستقرة، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة.





وأثناء تفتيش الشرطة في المطار، اجرى اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جولة في منطقة الوصول، ونقاط التفتيش الأمنية، والمناطق الحرة، وقاعات العبور.





كما استعرض إجراءات السلامة بما في ذلك عملية الفحص للركاب القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين. يجب على جميع المسافرين من هذه الرحلات المرور من خلال الماسحات الضوئية الحرارية على البوابات ويجب تزويدهم بنصائح وأدلة حول السلامة الصحية ويتم حاليا اتخاذ إجراءات الفحص الحراري على بوابات آمنة بواسطة هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي بالمطار.





اتحاد الكرة يعلق



