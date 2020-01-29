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رياضة

بـ8 لاعبين.. نادي مصر يخسر أمام بيراميدز 1-2 فى الدوري المصري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:40 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه نادي مصر بهدفين لواحد في المباراة التى جمعت بينهما على استاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري المصري الممتاز. 

الفوز رفع رصيد بيراميدز الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 فى المركز الأخير في  جدول الدوري الممتاز. 


ونجح اللاعب مصطفى سلطان في تسجيل الهدف الأول لفريق نادي مصر في الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتعانق الكرة مرمى فريق بيراميدز.


وفي الدقيقة 44 تعادل فريق بيراميدز بعد عرضية من عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة حولها اللاعب نبيل دونجا إلى شباك نادي مصر لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.


وكاد إسلام عيسى أن يسجل هدفا ثانيا لبيراميدز في الدقيقة 63 بعد عرضية متقنة قابلها باستلام بالقدم اليمنى وتسديد باليسرى لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر بقليل.

وتعرض اللاعب أحمد يوسف للطرد في الدقيقة 67 ليؤزم موقف نادي مصر الذي كان يُقاتل من أجل الحفاظ على نقطة التعادل.

وأدرك إسلام عيسى هدف التقدم في الدقيقة 75 بعد استلام رائع بيسراه وتسديدة بيمناه داخل منطقة الجزاء ليعلن تقدم فريق بيراميدز للمرة الأولى في المباراة.

وفي الدقيقة 88 قام الحكم بطرد اللاعب أحمد سعيد "اوكا"، وإسلام صالح، ليزيد من موقف نادي مصر صعوبة الذي بات مضطرًا لإنهاء المباراة بثمانية لاعبين فقط.
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