قبل اليوم العالمي للرياضيات.. تفاصيل مسابقة البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو في باريس

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو عقد مؤتمرها العام المنعقد في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 اعتبار يوم 14 مارس من كل عام "يومًا عالميًا للرياضيات".









وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات، ويهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين.

















وتحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية وقد اختير هذا العام عنوان "الرياضيات في كل مكان" https://everywhere.idm314.org/









وفي ذلك السياق أعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب بعنوان "الرياضيات في كل مكان"، وتدعو الشباب من سن 15 – 21 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وذلك في موعد أقصاه السبت 29 فبراير 2020، وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي على العنوان الالكتروني [email protected]





وتعد شروط ونظام المسابقة:





ويتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.





كما يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.





ولا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عاما.





بينما يرسل المقال على العنوان الالكتروني في موعد أقصاه 29 فبراير 2020، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق.





وتقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين، وذلك على أساس دقة المعلومات وصحتها، الاصالة، وسلامة اللغة والأسلوب.





وستعلن أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2020 فى اثناء الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





الجوائز تمنح جوائز مالية لمقالات الفائزة كالتالى :





الجائزة الأولى ألفين جنيه .





والجائزة الثانية ألف وخمسمائة جنيه .



