أردوغان يعيش في الأوهام: اتفاقيتا تركيا والسراج حققتا مكاسب مهمة للغاية

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا حققت "مكاسب مهمة للغاية" بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.





وقال أردوغان في مقابلة صحفية مع مجلة "ستاف" البوسنية، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق ، أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط وأن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى "مستويات عليا".





وادعى أردوغان أن تركيا حققت مكاسب "مهمة للغاية" من خلال الاتفاقيتين، منها إفشال ما أسماه بـ"المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط".





وواصل أردوغان أكاذيبه قائلا إن:"المذكرتين تتوافقان مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".





وتابع أردوغان أن تركيا لن تقف متفرجة حال تم تهميشها وتهميش القبارصة الأتراك فيما يتعلق بمسألة التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.





ويحاول أردوغان الترويج لمكاسب وهمية بشأن اتفاقيتيه مع السراج، الباطلتين، اللتين يحاول من خلالهما إيجاد موطئ قدم في منطقة شرق المتوسط، ويظهر كذب أردوغان من خلال تصريحات مستشاره، ياسين أقطاي، الذي تحدث أكثر من مرة عن رغبة تركيا في التعاون مع مصر وعودة العلاقات.



