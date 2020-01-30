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فن

عمرو دياب يتصدر يوتيوب.. اعرف السبب

الخميس 30/يناير/2020 - 08:53 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة التريند على "يوتيوب"، بعد إعلانه طرح ألبومه الجديد "سهران" يوم 12 فبراير المقبل، كما طرح البوستر الرسمي للألبوم تمهيدًا لطرحه.

ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة من بينها الأغاني التي قام عمرو بغنائها لأول مرة في حفلاته الغنائية من بينها أغنية: "عم الطبيب".

كما طرح عمرو دياب، أيضًا برومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني"، ضمن أغاني الألبوم، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى.

يذكر أن آخر طرح عمرو دياب مؤخرًا العديد من الأغاني كان من بينها أغنية "يوم تلات"، و"تحيرك"، و"قدام مرايتها"، وغيرها من الأغاني.
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