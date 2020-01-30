الجزائر ترفض خطة السلام الأمريكية وتجدد دعمها للشعب الفلسطيني

أعلنت الجزائر رفضها لـ خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددة دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.





وأكدت الجزائر أنه لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم بعد الإعلان خطة السلام الأمريكية.

وأعربت الجزائر عن تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، كل الأراضي العربية، مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و338.

ودعت الجزائر إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم.