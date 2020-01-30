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تعليم

لتشاجرهن .. مجلس تأديب جامعة كفر الشيخ يعاقب 3 طالبات بكلية الآداب

الخميس 30/يناير/2020 - 11:27 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
قرر مجلس التأديب الأعلى بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تخفيض العقوبة الموقعة على طالبتين بكلية الآداب من الفصل لمدة عام إلى إلغاء الامتحان في مادتين فقط، وإلغاء الامتحان في مادة واحدة لطالبة أخرى بنفس الكلية.

جاء ذلك عقب التحقيق معهن وتحويلهن إلى مجلس تأديب، وذلك على خلفية تشاجرهن مع بعضهن، قبل دخولهن لجنة الامتحانات، وذلك أمام الكلية بمحيط الحرم الجامعي، وهو ما يُعد خروجًا على القيم والأعراف الجامعية..

وكان الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، أصدر بيانًا في وقت سابق، لتوضيح الواقعة، قال فيه، يعد احترام الغير من أهم القيم الأخلاقية التي يجب على الإنسان التحلي بها ، إذا يجب على الشخص إدراك أن الشخص الآخر يمتلك أفكارًا ومشاعر وخططًا وأهدافًا خاصة ويرغب أيضًا في أن يكون مقبولًا كما هو ، فعدم احترام الحدود ينبع من التفكير الخاطئ في تصرفات الآخرين.

وأضاف، البحيري، نتيجة عدم احترام الحدود و عدم احترام الآخر حدثت واقعة بين ثلاث طالبات أمام كلية الآداب نتيجة حوار و مشادات كلامية، لكن الأمر يصل إلى هذا الحد من المشاجرات فالحقوق لا تخذ باليد، فنحن لسنا في غابة".

وتابع عميد كلية الآداب، إنما هناك قواعد شرعية لأخذ الحقوق حتى لا يحدث مثل هذه الأضرار فالأصل في صاحب الحق أن يلجأ لرفع مظلمته وإجبار من عليه الحق على أدائه أو المطالبة بمعاقبته بعد إثبات حقه درءًا للمفاسد والضرر .

وأضاف، بعد حدوث هذه المشاجرات خارج الحرم الجامعي لكلية الآداب قامت إدارة الكلية بإرسال الأمن الخاص بها لمكان المشاجرة ووجدوا طالبة مصابة ، فقاموا بإحضارها وإدخالها إلى الكلية واستدعوا الإسعاف وذهب معهم أمين الكلية وتم عمل اللازم وعمل تقرير طبي عن حالتها.

وتابع، وعادت الطالبة إلى الكلية وقامت بأداء امتحانها ولكن الطالبتتن اللتين قامتا بالاعتداء على الطالبة لم يكن معهما إثبات شخصية فتم تحويلهما إلى التحقيق فورًا للتحقيق في واقعة الضرب، وسوف يحال الموضوع إلى مجلس التأديب لمعاقبة المخالف وبحزم حرصًا على هيبة الكلية والجامعة والطلاب وإرجاع الحقوق لأصحابها . 
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