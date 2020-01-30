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حوادث

الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية فى الصباح

الخميس 30/يناير/2020 - 11:34 ص
طريق صحراوى
طريق صحراوى
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أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى.

ويشهد الطريق الدائري بكامل قطاعاته حركة مرورية متوسطة بدون كثافات أو تكدسات مؤثرة، كما يشهد محور ٢٦ يوليو حركة مرورية متوسطة بدون تأثير أو توقف.

فيما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.
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