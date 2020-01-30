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رياضة

الأهلي يتدرب على ملعب الجوهرة غدا استعدادا لـ الهلال السوداني

الخميس 30/يناير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الفريق في السودان، والذي يتضمن خوض مران واحد غدا الجمعة على ملعب الجوهرة، الذي تقام عليه مباراة الهلال المقرر لها بعد غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة جمعت السويسري رينيه فايلر مع جهازه المعاون، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة قبل سفره إلى السودان؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة وتأمينها وغيرها من الأمور التنسيقية.

وتضمنت الجلسة الاتفاق على تناول اللاعبين وجبة العشاء اليوم فور الوصول إلى الخرطوم، ثم الخلود للراحة؛ استعدادا لخوض المران الوحيد للفريق في السودان على ملعب الجوهرة الذي يحتضن مواجهة الهلال.

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