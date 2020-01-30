دفاع المتهم في مذبحة كفر الدوار يطالب بالكشف على قواه العقلية

طالب محمد عبد العزيز، محامي مرتكب مذبحة كفر الدوار، من هيئة المحكمة، إيداع المتهم إحدى مؤسسات الصحة النفسية، للكشف عليه وبيان حالته العقلية، وقت ارتكابه للجريمة.





جاء ذلك في بداية ثاني جلسات محاكمة المتهم، اليوم الخميس، أمام الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات دمنهور في المقابل طلب محامي المدعين بالحق المدني، من المحكمة عدم الالتفات لهذا الطلب، لما يبدو على المتهم من صحة عقلية ووعي كامل.









وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية قد انتدبت محاميًا من نقابة المحامين للدفاع عن شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة بإحدى قرى مركز كفر الدوار، للمرافعة المؤجلة منذ يوم الثلاثاء الماضى حيث وصل المتهم، لمقر محكمة جنايات دمنهور، بإيتاي البارود، وسط حراسات أمنية مشددة، تمهيدًا لبدء ثاني جلسات لمحاكمته.





يُذكر أن المتهم حضر أول جلسة بدون محامى وقررت المحكمة، انتداب محامي بمعرفة نقابة المحامين بالبحيرة، للدفاع عن عنه واعترف المتهم خلال أولى جلسات محاكمته، الثلاثاء الماضي، بارتكابه للجريمة، نافيًا سبق الإصرار، مؤكدًا أنه فعل ذلك دون وعي، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.





كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرر إحالة المتهم "شريف.ع"، جزار، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة من 7 أفراد وإضرامه النيران في مسكنهم.





وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح. س. أ، 39 عامًا"، وزوجته "ر. م. ش"، وأنجاله"ع، م، ع، م"، " زينب. م. ع، 67 عامًا"، والدة المجني عليه الأول.



