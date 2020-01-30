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تعليم

جامعة سوهاج تناقش محاور دليل جائزة التميز الحكومي في ورشة عمل

الخميس 30/يناير/2020 - 01:25 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض

نظمت جامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان "دليل التميز الحكومي"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم تنظيمها استعداداَ لإعداد ملف التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي.




 صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقال أن الجائزة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي واحداث نقلة نوعية داخل العمل المؤسسي وزيادة معدلات التشغيل فيها، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز و الجودة داخل الجهاز الإداري و تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات، و أيضًا تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع المصرى لتحقيق معدلات أفضل لإرضاء المواطنين. وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030.




ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سرور مدير وحدة التطوير والجودة ومنسق الجائزة بالجامعة، أن الورشة شارك بها ١٥٠ متدربا من أعضاء فرق التميز بالكليات، واستهدفت مساعدة المشاركين علي إنجاز الملفات المطلوبة، ومتابعة ماتم الوصول إليه لتقديم الدعم الفني اللازم، حيث تضمنت التعريف بالجائزة وأهدافها وأقسامها، مضيفًا أنه تم تقديم شرح تفصيلي عن طلب الترشح وآلية تقييم جائزة التميز الحكومى والتعريف بمراحل التقدم للجائزة، والتى تشمل طلب التقدم أو الترشيح وزيارات ميدانية لمحكمين ومقييمن لفريق الجائزة ومتابعة فعلية للخدمات المقدمة لجماهير على أرض الواقع.


جدير بالذكر أن الورشة شارك في تقديمها الدكتور عنتر عبد العال مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وفي نهاية الورشة تم فتح باب الحوار والمناقشة للرد عن تساؤلات واستفسارات المتدربين.

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