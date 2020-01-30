الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" موعد قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.





وتسحب قرعة الدور ربع النهائي، من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساء، بأـحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور مجموعة من أساطير الكرة الإفريقية.





وكان الزمالك ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الأولى، بينما يحتاج الأهلي إلى التعادل أمام الهلال السوداني في المباراة المقبل، لحجز بطاقة التأهل.





وتأهل ممثلو مصر في الكونفدرالية إلى الدور ربع النهائية "بيراميدز والمصري"، قبل جولة نهاية دور المجموعات.





يذكر أن فريق الترجي التونسي هو حامل آخر نسخة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.