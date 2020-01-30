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ديني

أستاذ بجامعة كاليفورنيا يوضح أبرز أسباب ظهور جماعات التطرف والإرهاب

الخميس 30/يناير/2020 - 03:12 م
الدكتور أحمد عاطف،أستاذ
الدكتور أحمد عاطف،أستاذ العلوم بكاليفورنيا مع محررةصدى البلد
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يارا زكريا

قال الدكتور أحمد عاطف أحمد، أستاذ الآداب والعلوم بجامعة كاليفورنيا، إن إنتشار الجهل و عدم الإهتمام بدراسة العلوم الإنسانية وضعف التركيز عليها من فلسفة وتاريخ وغير ذلك يعدان أحد أبرز أسباب التطرف في العالم كله .

ونوه " عاطف" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي إلى أن العلم هو  أحد أبرز أسباب مواجهة الفكر المتطرف.

وتابع أنه بالاطلاع على العلوم المختلفة وإشغال الوقت بها والبحث دائمًا عن الحقيقة ومعرفة وجهات النظر المختلفة يسهم كثيرًا في بناء عقلية فكرية قوية تستطيع صد أي فكر متطرف يحاول الإقتراب منها.

وأوضح أن البشر جميعًا معرضون إلى أن يسلكوا طريق الخير أو الشر؛ فالقتل مثلًا لا يقوم به أصحاب ديانة دون أخري؛ حتي الملحد يمكن أن يقتل.

واختتم بأن الأزهر الشريف يعتمد في مناقشته لقضية تجديد الخطاب الديني ونبذ الفكر المتطرف على الحوار البناء القائم على أوجه الإتفاق والإختلاف معًا، وهذا ما تقوم عليه المؤسسات الواعية والمواكبة لعصرها.

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