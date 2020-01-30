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أخبار العالم

فرار آلاف المدنيين في قرى وريف إدلب لاشتداد القصف على مدينة سراقب

الخميس 30/يناير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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أفاد فريق الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، بأن آلاف المدنيين في مدن وقرى ريف إدلب فروا باتجاه الحدود السورية -التركية شمالًا، بعد اشتداد القصف خلال الساعات الأخيرة واقتراب القوات الحكومية من السيطرة على مدينة سراقب.

وأكد الفريق، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن المدنيين يعيشون ظروفًا صعبة، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة واستحالة العثور على منزل أو حتى خيمة، نظرًا لموجات النزوح الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين واكتظاظ المنطقة الحدودية بالنازحين.

وتمكنت وحدات من الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، من السيطرة على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبي الشرقي من الإرهابيين، متابعة تقدمها باتجاه مدينة سراقب. 
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