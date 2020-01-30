حصد 20 جائزة دولية.. عرض فيلم فتوى في مركز درب الثقافي

يُعرض الفيلم الروائي فتوى للمخرج محمود بن محمود، ضمن فعاليات برنامج سينما الفرن، المُقام في مركز درب 1718 الثقافي، وذلك يوم الأحد 2 فبراير الساعة 8 مساءً.

درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008، لتستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، كما يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين. كما ينظم معارض فنية وفعاليات ثقافية في أماكن مختلفة في مصر.

فيلم فتوى فاز بـ 20 جائزة دولية من بينها، فوز الفنانة التونسية غالية بنعلي بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان Ecrans Noir(Black Screens) بالكاميرون.





كما حصد 4 جوائز من مهرجان السينما التونسية هم أفضل سيناريو، أفضل ديكور، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة في دور مساعد، جائزة أفضل فيلم روائي من المهرجان الدولي للسينما والمواد السمع بصرية ببروندي، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي، الجائزة الكبرى من مهرجان المغرب السينمائي بمدينة وجدة وجائزة الشراع الذهبي من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي بتنزانيا.

وسبق ذلك جائزتين في أيام قرطاج السينمائية؛ أفضل ممثل والتانيت الذهبي لأفضل فيلم، و3 جوائز من مهرجان فسباكو؛ جائزة الاتحاد الإفريقي، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة الحصان الفضي، ونال جائزة سمير فريد الخاصة بلجنة التحكيم في مهرجان خريبكة، جائزة أفضل مخرج من مهرجان كيمولوس السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل من المهرجان الدولي للسينما "آراء من أفريقيا" بمدينة مونتريال الكندية، والجائزة الفضية في مهرجان جنيف لأفلام الشرق في سويسرا.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقيّ مصرعه في حادث دراجة نارية.





يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه. يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته.

الفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي، ومن إنتاج فنون التوزيع (تونس) - لي فيلم دي فلوف (بلجيكا)، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.