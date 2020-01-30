العناني: المنيا تستحق وضعها على خريطة السياحة العالمية

كشف د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن محافظة المنيا عريقة وفيها آثار عريقة ولا زالت في جعبتها كثير من الكنوز الأثرية وتتمتع بطبيعة رائعة علي النيل الخلاب.





جاء ذلك في كلمته منذ قليل للاعلان عن كشف أثري جديد في منطقة الغريفة بتونا الجبل، مشيرا إلي أن المنطقة بكر وتحتضن آثارا كثيرة لم تكتشف بعد.





وقال إن المنيا بها مواقع أثرية رائعة ومنها جبل الطير المهم جدا في مسار العائلة المقدسة وهو الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.





كما توجد في المنيا منطقة البهنسا والتي تحتوي علي مقابر وآثار آل البيت وهذا قليل من كثير في المنيا والتي تستحق أن توضع علي خريطة السياحة العالمية.



