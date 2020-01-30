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توك شو

شاهد.. أطول نفق تهريب بين الولايات المتحدة والمكسيك

الخميس 30/يناير/2020 - 04:23 م
اطول نفق تهريب
اطول نفق تهريب
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ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو لاطول نفق تهريب بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أعلنت عن اكتشاف أطول نفق استخدمه مهربون على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

وكان النفق يربط مدينة تيجوانا المكسيكية بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ويمتد لمسافة 1313 مترا. 

ويحتوي النفق على منظومة معقدة من السكك والعربات، إضافة إلى نظام تهوية ولوحات وأسلاك كهرباء عالية الفولتية، ومصعد في مدخله، ونظام تصريف مياه معقد.

وكان عناصر الأمن المكسيكيون قد اكتشفوا هذا النفق في أغسطس عام 2019، إلا أن زملاءهم الأمريكيين قاموا بالبحث عن مخرجه على الأراضي الأمريكية منذ ذلك الحين. ويعتبر نفق التهريب هذا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إذ اكتشف سابقه في المدينة الأمريكية ذاتها عام 2014 ولا يتجاوز طوله 904 أمتار.

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