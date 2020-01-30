رانيا يوسف: أنا مندفعة وعاطفية مثل "ديدا" فى الآنسة فرح

تجسد الفنانة رانيا يوسف دور ديدا فى مسلسل "الآنسة فرح" وهى أم للفنانة أسماء أبو اليزيد، وقالت رانيا فى تصريحات لـ«صدى البلد» إن شخصية ديدا تشبهها تماما.





كما أوضحت أن "ديدا" بها نفس صفاتها، فهي أم وتحب أولادها ومندفعة، وعاطفية، مشيرة إلى أنها أيضا تفكر بقلبها، لذلك كان دور ديدا قريبا جدا من رانيا.





الآنسة فرح تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.





المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.