بخطأ فادح .. الإسماعيلي يتقدم بهدف مبكر أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي بالهدف الأول أمام ضيفه الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز .





وارتكب عامر عامر خطأ فادحا في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول التقاط الكرة بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.



