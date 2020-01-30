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رياضة

بخطأ فادح .. الإسماعيلي يتقدم بهدف مبكر أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري

الخميس 30/يناير/2020 - 05:24 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي بالهدف الأول أمام ضيفه الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز .

وارتكب عامر عامر خطأ فادحا في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول التقاط الكرة بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.

ويمتلك الإسماعيلي 18 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وفي حالة الفوز يستطيع التقدم للمنافسة على المركز السادسة.

وفي المقابل لدى الإنتاج الحربي 21 نقطة في المركز السادس، وفي حالة الفوز يقترب من الاتحاد السكندري، والزمالك صاحبا المركزين الخامس والسادس.
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