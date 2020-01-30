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أخبار العالم

المدعي العام الأوكراني: لم نحصل على رد فعل إيراني مناسب حول الطائرة المنكوبة

الخميس 30/يناير/2020 - 05:29 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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أ ش أ
أعلن المدعي العام الأوكراني رسلان ريابوشابكا، اليوم الخميس، أن الجانب الأوكراني لم يرَ حتى الآن ردًا مناسبًا من إيران في التحقيق المتعلق بملابسات حادث تحطم طائرة أوكرانية قرب طهران.

وقال ريابوشابكا -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "نعمل مع شركائنا الدوليين وكنت كررت طلبا للحصول على مساعدات قانونية من الحكومة الإيرانية، كما أرسلت طلبات مكتوبة للمدعي العام الإيراني".

وأوضح أن كييف طلبت تلقي المعلومات اللازمة للتحقيق، فضلًا عن طلبها إجراء مقابلات مع أشخاص محددين للحصول على معلومات معينة، إلا أن الجانب الأوكراني لم يحصل على أي رد حتى الآن من السلطات الإيرانية.

وأكد المدعي العام الأوكراني أنه تواصل بشكل فعال مع ممثلي الدول التي كان مواطنوها على متن الطائرة المنكوبة ولقوا مصرعهم إثر الحادث.
وأشار إلى أن كييف بحثت تشكيل فريق تحقيق دولي رغم عدم التوصل لقرار نهائي بخصوص هذا الأمر، إلا أنه تم تجهيز مشروع الاتفاق وتم تقديمه لسفارات عدة دول من بينها إيران للتمكن من العمل في فريق التحقيقات.

وذكر ريابوشابكا أنه سيتم التوصل لنتيجة بخصوص تشكيل هذا الفريق في غضون أسبوع أو اثنين، وفي حال عدم التوصل لنتيجة، ستلجأ أوكرانيا إلى العمل عن طريق إرسال طلبات للحصول على مساعدات قانونية دولية ما يستغرق وقتًا أطول لتلقي المعلومات.

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية متجهة من طهران إلى كييف قد سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها 8 يناير الجاري ولقى 176 شخصًا على متن الطائرة مصرعهم جراء الحادث.
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