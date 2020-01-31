الملتقى الـ18 لأبناء الجيلين الثاني والثالث.. مكرم تلتقي محافظ أسوان ويصطحبان شباب مصر بالخارج في زيارة لـ السد العالي وابناء الجالية: نفخر ونعتز بوطننا العظيم

وزيرة الهجرة للشباب: عليكم أن تفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد محافظ أسوان: وزارة الهجرة تسعى دائما لتطبيق أفكار جديدة وإبداعية لمد جسور التواصل مع أبناء مصر بالخارج أبناؤنا في الخارج: معتزون بوطننا العظيم وسنحكي كل ما شاهدناه إلى أصدقائنا حتى يزوروا مصر محافظ أسوان: تلك الصروح التاريخية تثبت دوما أن المصري قادر على الصمود والتحدي

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء أشرف عبد الباري محافظ أسوان، وذلك لدى وصولها إلى المحافظة لحضور عدد من الجولات التي تنظمها وزارة الهجرة في ضوء برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.





وخلال اللقاء، تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال وعلى التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة بصدد برنامج زيارة أبناؤنا في الخارج إلى أسوان، وهو الأمر الذي تجلى في إتاحة جميع التسهيلات بالمدينة حتى يتسنى لهؤلاء الشباب مشاهدة عدد من المشروعات والمزارات الوطنية بها والتي تحكي تاريخًا طويلًا من التحدي والنضال.





من جانبه، رحب اللواء أشرف عبد الباري محافظ أسوان، بوزيرة الهجرة وبزيارة أبنائنا شباب مصر بالخارج، كما أشاد بدور وزارة الهجرة في ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم مصر، مثمنًا فكرة ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث والفعاليات التي تتضمنها، مؤكدًا أن ذلك يدل على القدرة على خلق أفكار جديدة وإبداعية تواكب العصر لمد المزيد من جسور التواصل مع جميع أبناء مصر المقيمين خارجها.





وعقب ختام اللقاء، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ أسوان إلى زيارة السد العالي ومحطة كهرباء السد ورمز الصداقة المصرية الروسية، وذلك بصحبة مجموعة الشباب المصريين المقيمين بالخارج ضمن جولات برنامج الملتقى الثامن عشر الذي تنظمه وزارة الهجرة، كما شاهدوا فيلما تسجيليا قصيرا يوثق تاريخ إنشاء السد العالي ورمز الصداقة المصرية مع الاتحاد السوفيتي الذي ساهم في مشروع بناء السد آنذاك.





كما توجهت الوزيرة وم حافظ أسوان إلى محطة كهرباء السد العالي، بصحبة مجموعة الشباب، واستمعوا جميعا إلى شرح واف حول كيفية عمل التوربينات والمولدات الكهربائية وآلية تشغيلها.





وخلال حديثها إلى الشباب، أكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة معرفتهم بتاريخ بلدهم مصر وتوثيق تلك اللحظات حتى يتمكنوا من نقلها ونشرها بين مجتمعاتهم التي يسكنونها، ليمثل ذلك جانبا هاما من دورهم تجاه هذا البلد متمثلا في تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ويبدأ هذا من اقتناع الشباب بحقيقة الوضع الداخلي، وما لمسوه من أمن وأمان يسود أرجاء الوطن.





من ناحيته، وجه اللواء أشرف عبد الباري محافظ أسوان، كلمة إلى الشباب خلال الجولات، وقال: "إن ما شاهدتموه اليوم دليل على قوة مصر على مواجهة مختلف التحديات عبر العصور المختلفة وانتصارها على قوى الشر".





واعرب أعضاء الوفد الشبابي عن سعادتهم بتواجدهم وسط هذه الصروح التاريخية العظيمة والتقطوا صورة جماعية تذكارية مع السيدة وزيرة الهجرة ومحافظ اسوان، ووجهوا كل الشكر إلى سيادتهما على إتاحة مثل هذه الفرصة لمشاهدة تلك المواقع التي تسجل حقبة هامة في تاريخ مصر الحديث، وتحكي كيف واجهت مصر التحديات وتحملت الصعاب من أجل النهوض والازدهار والتقدم، مؤكدين أنهم سيحكون لأصدقائهم ما شاهدوه حتى يشجعوهم على زيارة مصر.





وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة قد نظمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 17 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج من دول أوروبية وكندا وأمريكا وغيرها، ويعد هذا الملتقى الثامن عشر الذي تستضيفه الوزارة.



