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رياضة

اتحاد الكرة يرفض التدخل.. استبعاد جهاد جريشة من مونديال 2022

الخميس 30/يناير/2020 - 06:16 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس فشل الحكم الدولي جهاد جريشة فى إعادة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور ترتيب قائمة الحكام الدولية عن عام 2020.

كانت أزمة نشبت مؤخرا عقب تقديم جهاد جريشة شكوى ضد جمال الغندور إلى الجبلاية تضمنت تضرره من ترتيب قائمة الحكام الدولية ووضع الحكم إبراهيم نورالدين فى المركز الأول وإعادة جريشة إلى المركز الثالث ومطالبته بضرورة إعادة النظر فى الترتيب مرة أخرى.

قال المصدر ذاته إن اتحاد الكرة لا يستطيع إعادة ترتيب قائمة الحكام الدولية بعدما أرسل 7 أسماء من الساحة ومثلهم مساعدين إلى الفيفا عبر السيستم المخصص لمصر واعتماده بشكل رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

أشار إلى أن الفيفا لن يقوم بإجراء أي تعديلات فى ترتيب قائمة الحكام الدولية بعد اعتمادها بشكل رسمي، لافتا إلى أن الكاف اختار الحكم الدولى أمين عمر ضمن الـ 12 طاقما من حكام دول القارة السمراء من أجل تجهيز العناصر التحكيمية للمشاركة في إدارة نهائيات مونديال 2022 وتم استبعاد الاستعانة بالحكم الدولى جهاد جريشة.

لفت إلى أن المهندس هانى أبوريدة يدعم أمين عمر فى ترشيحات حكام مونديال 2022 لارتباطه بعلاقة وطيدة بوالد أمين عمر، مشيرا إلى أن أبوريدة لم يستطع مساندة جريشة فى أزمة استبعاده من كأس العالم للناشئين فى كنداـ ولم يسانده سوى فى رفع الإيقاف عنه من الكاف بعد صدور القرار على خلفية الأخطاء الصادرة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا النسخة الماضية التى جمعت بين الترجى والوداد المغربي.

شدد على أن أمين عمر زادت أسهمه عقب تألقه اللافت للنظر فى إدارة مباريات كأس العالم للناشئين فى البرازيل ما عزز من موقفه فى التواجد ضمن المرشحين ضمن الأطقم التحكيمية المشاركة فى إدارة مونديال 2022.
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