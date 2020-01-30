للأطفال والكبار.. تعرف على فوائد الشعيرية وطريقة تحضيرها

هي واحدة من الأكلات الشتوية التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تحضير الشعيرية بأكثر من طريقة، والتي يعد من أبرزها،

باللبن من أكثر

الأكلات

الشتوية سرعة في التحضير، يمكن تناولها صباحا كوجبة إفطار، او مساء كوجبة عشاء قبل النوم، وتعد

باللبن من الأطعمة الصحية ولا تحتوي على

أضرار

على الجسم.