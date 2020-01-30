للأطفال والكبار.. تعرف على فوائد الشعيرية وطريقة تحضيرها

الشعيرية هي واحدة من الأكلات الشتوية التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تحضير الشعيرية بأكثر من طريقة، والتي يعد من أبرزها، الشعيرية باللبن من أكثر الأكلات الشتوية سرعة في التحضير، يمكن تناولها صباحا كوجبة إفطار، او مساء كوجبة عشاء قبل النوم، وتعد الشعيرية باللبن من الأطعمة الصحية ولا تحتوي على أضرار على الجسم.
وتعتبر الشعيرية باللبن واحدة من العلاجات الطبيعية ولاسيما لمرضى السكر فهي وجبة صحية كاملة، ويمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض لإضافة نكهة مميزة على الشعيرية سواء باللبن أو دونه.
كما تحتوى الشعيرية على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ومن أبرز الفيتامينات الموجودة بالشعرية هي فيتامين ب وحمض الفوليك، واللذان يعدان أهم العناصر لصحة الطفل، وهي تساعد على بناء عضلات جسم الطفل، وتعمل على تقوية الأسنان بشكل صحي.
فوائد الشعيرية باللبن على الصحة:
- تحسين عملية الهضم.
- تساعد على محاربة البرد وتدفئة الجسم.
- إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.
- وقاية الجسم من تصلب الشرايين.
- حماية الجسم من نزلات البرد.
- القضاء على الكوليسترول الضار.
مقادير الشعيرية باللبن:
نصف كوب شعيرية.
كوب لبن.
ملعقتان سكر كبيرة حسب الرغبة.
ملعقة زبدة.
طريقة تحضير الشعيرية باللبن:
- ضعي الشعيرية في وعاء على النار به ماء.
- قومي بالغلي حتى طهي الشعيرية لمرحلة السلق.
- قومي بتصفية الشعيرية جيدا ووضع عليها ملعقة الزبدة.
- إضافة السكر حسب الرغبة.
- في النهاية ضيفي اللبن مع التقليب الجيد.