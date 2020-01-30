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فن

بـ فستان روعة ... ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى إطلالة ساحرة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:39 م
رايا ابى راشد
رايا ابى راشد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد عدة صور الها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

ظهرت  ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - الفستان رووعة - منورة 


يشار إلى أن  ريا أبي راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

و ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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