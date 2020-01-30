سارة الطباخ بصحبة الفنان محمود حميدة.. شاهد

شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".





وظهرت الطباخ بصحبة النجم محمود حميدة، حيث ارتدت جاكيت اسود انيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة وميكاب جذاب وعلقت قائلة: "محمود حميدة".





يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.





ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.





كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.





واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.



