قبل شرائها.. معلومات عن أختام اللحوم المغشوشة من السليمة في الأسواق

انتشرت اللحوم المغشوشة في الاسواق ولكن اصبحت الاختام علي اللحوم هي التقنية الجديدة بالبصمة والتى يتم بها ختم العجول البلدية أو المستوردة التى لا يمكن تزويرها أو التلاعب فيها لوصول منتج آمن لجميع المواطنين والمستهلكين حفاظا على الصحة العامة.





وقدمت الدكتورة سماح نوع رئيس قسم الارشاد البيطري معلومات عن اختام اللحم في الاسواق للابتعاد عن اللحوم المغشوشة بالاختام





1- تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.





2- تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى باللون البنفسجى .





3- أنواع الاختام تختلف من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان .يعني ب ابقار. جا. جاموس ..جم جمل ...ما .ماعز وهكذا





4-يحتوى كل ختم على خمس قطع تضم التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودى والرمز .. ركز في الصورة





5-الاختام الجدية منها ثلاث قطع متغيرة وهى الرقم الكودى والتاريخ والرمز.





6-الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة .





7-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة بالمادة ذات اللون الأحمر





8-ختم اللحوم المستوردة بغرض الذبيح الفورى بالختم السداسى وبالمادة ذات اللون البنفسجى





9-يوجد 9 أنواع من الأختام بحد أدنى لكل مجزر عبارة عن أبقار كبير وصغير، جاموس كبير وصغير، جمل كبير وصغير، أغنام كبير وصغير





10_ختم العوارض مقصود به اللحوم المذبوحه اضطراريا بالمجزر والتي ذبحها الجزار مضطرا ( نتيجة كسر أو تعب مفاجئ او حيوان لم يصل لسن الذبح ولكنه غير قابل للتربيه أو التسمين - بطئ النمو )





وحتما في هذه الحالات يتم عمل محضر اثبات حاله في قسم الشرطه وبناءا عليه يتم تشكيل لجنه من الطب البيطري للتأكد أن الحاله كانت تستدعي الذبح الاضطراري





في حالة وجود مخالفه يتم تحرير محضر للجزار بالواقعة





واذا ثبت صلاحية اللحوم للاستهلاك الأدمي تختم بختم العوارض بالاضافه الي الختم المميز للحوم ( بقري - جاموسي مثلا كبير او صغير وهكذا )





والختم العوارض ثماني الشكل ولون الحبر أحمر



