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حوادث

كان بيعاشرني غصب عني.. قاتلة زوجها بشبين القناطر تعترف: كنت بحب واحد غيره

الخميس 30/يناير/2020 - 10:12 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى

قررت نيابة شبين القناطر إحالة واقعة قيام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة ابنة خالتها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه إلى محكمة الجنايات.


واعترفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة بارتكابها الجريمة حيث أحضرت سكين المطبخ وسددت طعنات نافذة لزوجها المجني عليه حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل.


وقالت المتهمة إنها كانت قبل زواجها تحب شخصا آخر ولكن لم يحدث بينهما نصيب وتزوجت المجني عليه وكان يجبرها على العلاقة الزوجية رغما عنها وكان يضربها ضربا مبرحا إذا رفضت فقررت الانتقام منه، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها قائلة "مكنتش بحبه" محاولة المعيشة معه ولكنها لم تستطع فأعلنت كرهها له وأنها لا تريد العيش معه ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه.

 

أكدت المتهمة في اعترافاتها أن المجنى عليه كان يعاملها بعنف وأنه عاد يوم الواقعة ليلا من عمله وكان يريد ان يمارس علاقته الجنسية فرفضت لأنها كنت متعبة فنشبت بينهما مشاجرة وبعدها ذهب لينام فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه وأجهزت عليه بسكين المطبخ وطعنته حتى سالت دماؤه وكان والداه نائمين ثم قامت بمسح سلالم المنزل من آثار الدماء التي سقطت عليها أثناء حمله للتخلص من جثته.

 

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر شبين دائرة المركز.

 

وتبين أن الجثة للمدعو "محمد س ع" 30 عاما نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تم تشكيل فريق بحثي قاده مدير المباحث الجنائية بالمديرية حيث تبين وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة أهل المجني عليه ظهرت على زوجة المجني عليه "آية ش ا" 23 عاما ربة منزل علامات الارتباك والريبة بتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغما عن رفضها الزواج منه وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك.

 

تمكن رجال مباحث شبين القناطر من ضبط ابنة خالة المتهمة "صباح م خ" 16 عاما طالبة وبمواجهتها أقرت باشتراكها في إرتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2019م بالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات.


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