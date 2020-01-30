فخر الدين يعلق على تسجيله هدف فوز الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري

علق فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، على تألقه في مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.





الإسماعيلي حقق فوزا صعبا على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة المحلية.





وقال بن يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "سعيد بالمساهمة فى قيادتي للفريق والانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين".





وسجل فخر الدين هدف الانتصار للدراويش من تمريرة بينية متقنة جاءت عن طريق همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى سلمها للوافد الجديد ليودعها فى الشباك.





وتابع: "هذا الهدف يمثل دافعا كبيرا لى على تحقيق الإضافة الفنية للفريق".





وأشار: "جميع اللاعبين رحبوا بى منذ انضمامى، وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى الإسماعيلى".



