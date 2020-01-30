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البحوث الفلكية تكشف سبب الهزة الأرضية في الإسكندرية

الخميس 30/يناير/2020 - 11:44 م
زلزال الإسكندرية
زلزال الإسكندرية
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حمزة شعيب

علق جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية، على تعرض شمال غرب الإسكندرية فى البحر المتوسط لزلزال مرتين فجر وظهر يوم الخميس، قائلًا "الهزات والزلازل ظواهر طبيعية وتحدث بشكل مستمر، ونطمئن الناس مفيش أي حاجة تستدعي القلق".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن مصر تقع في إحدى المناطق التي يقع فيها نشاط زلزالي، حيث تقع في قوس ممتد ما بين قبرص وتركيا وإيطاليا، وبشكل يومي تسجل محطة الشبكة القومية للزلال هزات أرضية.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية حدثت على بعد 420 كيلومترا من الإسكندرية بالقرب من جزيرة كريت، وهدفنا من إصدار بيان تهدئة الرأي العام.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت ظهر اليوم، هزة أرضية شمال غرب مدينة الإسكندرية في البحر المتوسط شرق جزيرة كريت، حيث بغلت قوة الهزة 5.7 على مقياس ريختر، وخط العرض 35.08 شمالًا، وخط الطول 27.80 شرقا، والعمق 16 كم.
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