لجنة عليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت مؤسسة نون للثقافة والفنون تشكيل اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائى برئاسة المخرج هانى لاشين وعضوية الفنان الكبير محمود قابيل والفنان على الحجار والدكتورة عزة هيكل عميد كلية اللغة والاعلام بالاكاديمية العربية البحرية وكمال عبد العزيز مدير التصوير السينمائى والدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام بالجامعة البريطانية والدكتور سمير فرج مدير التصوير والفنان أحمد عبد العزيز، و الناقد أشرف مفيد نائب رئيس تحرير الأهرام والناقدة الصحفية الكبيرة آمال عثمان وسامح عبد الفتاح مدير قناة الغد والدكتور أيمن الشيوى عميد كلية السينما بجامعة بدر والكاتبة الصحفية سحر عبد الرحمن .





وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن ترحيبه ببدء أول اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل حيث تبحث كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى بدءا من ترتيبات حفل الافتتاح والتكريمات التى ستقدم لكبار الفنانين والفنانين والمخرجات.





جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفى للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى التى ستعقد فى الفترة من ٢٠ - ٢٦ يونيو المقبل ويتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب .



