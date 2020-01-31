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أخبار العالم

اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لبحث خطة ترامب للسلام

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين القادم حول القضية الفلسطينية وصفقة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد أكدت المنظمة أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد الأمين العام للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكًا للمواثيق الدولية.
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