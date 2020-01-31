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فن

عروض كاملة العدد لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:22 ص
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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محمد نبيل
شهدت عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء أمس إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار، حيث اكتملت مقاعد مركز الإبداع، وسط مناقشات مع عدد من صناع الأفلام المشاركة والحضور أدارها الناقد محمد سيد عبد الرحيم.

المهرجان تختتم فعاليات دورته السادسة مساء اليوم على مسرح سيد درويش فى حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات  لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.
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