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لغز فيروس كورونا.. أعراضه وسبل الوقاية

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية روسيا العربية تقريبا عن فيروس كورونا وأفادت فيه أنه سهل الانتقال بين البشر، بالإضافة إلى أن أعراضه عبارة عن  ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال وصعوبة في التنفس.

كما أوضح التقرير أن طرق الوقاية تتطلب غسل اليدين بشكل دورى مع ارتداء الأقنعة الواقية لحماية الجهاز التنفسى وعدم ارتياد أسواق  المأكولات البحرية واللحوم وحدائق الحيوان، إلى جانب شرب المياه المعبأة وتناول الطعام المعالج حراريا.

وأكد أنه فى حالة ملاحظة العلامات الأولى للمرض يجب طلب المساعدة الطبية فورا، مضيفًا أن الأوبئة العالمية منها الإنفلونزا الإسبانية وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير.

فيروسات كورونا التاجية عائلة من الفيروسات اشتُق اسمها من شكلها كما تبدو تحت المجهر، فهي ذات أسطح كروية ومغطاة بزوائد تشبه التيجان.

‭‬هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تترافق مع الإصابة بفيروسات كورونا، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبته ، وفي حالات الإصابة المعتدلة يمكن أن تتسبب الفيروسات في أعراض شبيهة بنزلات البرد، في حين أن الحالات الحادة قد تسبب الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، والفشل الكلوي وتفضي إلى الوفاة.

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