لغز فيروس كورونا.. أعراضه وسبل الوقاية

كما أوضح التقرير أن طرق الوقاية تتطلب غسل اليدين بشكل دورى مع ارتداء الأقنعة الواقية لحماية الجهاز التنفسى وعدم ارتياد أسواق المأكولات البحرية واللحوم وحدائق الحيوان، إلى جانب شرب المياه المعبأة وتناول الطعام المعالج حراريا.

فيروسات كورونا التاجية عائلة من الفيروسات اشتُق اسمها من شكلها كما تبدو تحت المجهر، فهي ذات أسطح كروية ومغطاة بزوائد تشبه التيجان.

‭‬هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تترافق مع الإصابة بفيروسات كورونا، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبته ، وفي حالات الإصابة المعتدلة يمكن أن تتسبب الفيروسات في أعراض شبيهة بنزلات البرد، في حين أن الحالات الحادة قد تسبب الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، والفشل الكلوي وتفضي إلى الوفاة.