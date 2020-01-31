المنتخب الأسباني بطل أوروبا لكرة اليد يطلب اللعب مع مصر

جدير بالذكر أن بطولة أوروبا شهدت مفاجأت كبيرة في نسختها الحالية بخروج الدانمارك بطلة العالم من الدور الأول وكذلك فرنسا بطلة أوروبا العام الماضي من الدور نفسه ، فيما جاءت النرويج صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في المركز الثالث عقب خسارتها من كرواتيا في الدور قبل النهائي بينما فازت أسبانيا علي سلوفينيا مفاجأة بطولة أوروبا في مباراة الطرف الأخر لقبل النهائي .