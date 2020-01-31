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رياضة

المنتخب الأسباني بطل أوروبا لكرة اليد يطلب اللعب مع مصر

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:56 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
طلب الاتحاد الأسباني لكرة اليد من نظيره المصري خوض مباراة ودية أمام المنتخب الوطني خلال شهر أبريل المقبل علي أن تكون المباراة وفق الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى وذلك بعد تتويجه ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد علي حساب المنتخب التونسي في عقر داره ٢٢/٢٧

و صرح المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد بأن طلب المنتخب الإسباني للعب مع منتخبنا الوطني يدل على أن كرة اليد المصرية بين مصاف الدول الكبرى في عالم اللعبة لا سيما وأن منتخب مصر وضع قدم بين الثمانية الكبار خلال بطولة العالم للرجال التي أقيمت في الدانمارك العام الماضي .

وقال رئيس الاتحاد إن خطاب الإتحاد الأسباني للاتحاد. المصري اليوم جاء بناء علي طلب من المدير الفني للمنتخب الأسباني جيوردي الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية لكرة اليد التي انتهت منافساتها الأحد الماضي تزامنا مع المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية والتي فازت بها أسبانيا علي كرواتيا في المباراة النهائية .

جدير بالذكر أن بطولة أوروبا شهدت مفاجأت كبيرة في نسختها الحالية بخروج الدانمارك بطلة العالم من الدور الأول وكذلك فرنسا بطلة أوروبا العام الماضي من الدور نفسه ، فيما جاءت النرويج صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في المركز الثالث عقب خسارتها من كرواتيا في الدور قبل النهائي بينما فازت أسبانيا علي سلوفينيا مفاجأة بطولة أوروبا في مباراة الطرف الأخر لقبل النهائي .

يذكر أن نهائي بطولات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية أقيم في توقيت واحد هو الأحد الماضي والذي تأهل الفائز منه فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو .

بينما تدخل المنتخبات أصحاب المراكز الثاني والثالث في البطولات القارية في تصفيات الملحق الأوليمبي الذي تقام مبارياته خلال الفترة من ١٧ إليّ ١٩ أبريل المقبل في كل من فرنسا والنرويج وألمانيا .
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