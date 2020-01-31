رغم علاقته القوية بإسرائيل.. أردوغان: سنقطع اليد التي تمتد على القدس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وفي متاجرة واضحة بفلسطين، رغم علاقته المعروفة بدولة الكيان الصهيوني قال أردوغان إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدًا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة".





وأضاف: "القدس خط أحمر واليد التي ستمتد عليه سنقطعها".



