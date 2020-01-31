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أخبار العالم

رغم علاقته القوية بإسرائيل.. أردوغان: سنقطع اليد التي تمتد على القدس

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:55 ص
اردوغان وإسرائيل
اردوغان وإسرائيل
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي متاجرة واضحة بفلسطين، رغم علاقته المعروفة بدولة الكيان الصهيوني قال أردوغان إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدًا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة".

وأضاف: "القدس خط أحمر واليد التي ستمتد عليه سنقطعها".

وتعد تركيا أول الدول التي تعترف بإسرائيل وذلك عام 1949، إضافة إلى أنها تمتعهما بعلاقات تعاون عسكرية واقتصادية، وعقد اجتماعات سرية واتفاقات رغم إظهار أنقرة التوتر معها لكي تخبئ  العلاقة الاستراتيجية بينهما التي تمتد إلى نحو 60 عاما.
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