AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

«فايلر» يعقد مؤتمرا اليوم للحديث عن مواجهة الهلال السوداني

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يحضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد لاعبي الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يأتي المؤتمر الصحفي الذي يقام بملعب الهلال في الثامنة والنصف مساء اليوم للحديث عن مواجهة الهلال غدا، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. رينيه فايلر يعقد مؤتمرا صحفيا لمباراة النجم الساحلي

استعدادا لمواجهة الهلال.. الأهلي يبدأ الترتيب لرحلة السودان

قبل موقعة الهلال .. الخطيب يجتمع بـ فايلر في التتش

تدريب خفيف بالكرة في مران الأهلي

فايلر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا للهلال السوداني

مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة النجم

ترشيحاتنا

أردوغان يكشف نواياه: سنبقى في إدلب.. وعملية عسكرية جديدة في هذه الحالة

خلال ساعات.. توقف الواتساب على ملايين الهواتف فهل جهازك بينها؟

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة

مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

مطارد من الأمن وعائلات الصعيد.. راجل و5 ستات

لمنع دخول فيروس كورونا.. رد الحكومة على غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بلاك كوبرا الشرطة المصرية .. يد الداخلية العليا لمكافحة الإرهاب والجريمة: اللي هيقرب هنشيله من على وش الأرض

تفاصيل مصرع خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم في الجيزة