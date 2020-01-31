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اقتصاد

أكثر من 1%.. فيروس كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار النفط اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:36 م
النفط
النفط
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 31 يناير 2020، وذلك عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.


وتراجعت أسعار النفط 4% تقريبًا حتى الخميس 30 يناير، لتبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى الجمعة 31 يناير، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.29%، أي بـ 75 سنتًا إلى 59.04 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا 2% في الأسبوع.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 1.53%، أي بـ 80 سنتًا إلى 52.93 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام 2.2% أمس الخميس وانخفضت 1.8% في الأسبوع.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة، وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير شباط من مارس آذار بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

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